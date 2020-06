Le previsioni meteo per domani, venerdì 12 giugno

Le previsioni meteo per venerdì dicono che forse, finalmente, il brutto tempo che ha fatto in questi giorni dovrebbe finire. Di mattina sarà nuvoloso solo al Nord, e nel resto d’Italia sereno. Di pomeriggio dovrebbe iniziare a piovere in Piemonte e a Genova, per poi schiarire dopo poco, verso sera. Di notte la situazione rimarrà più o meno la stessa, con piogge isolate solamente nelle province di Carbonia-Iglesias (Sardegna) e di Cuneo.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.