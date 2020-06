L’OMS ha detto che il 7 giugno, nel mondo, sono stati accertati 136mila nuovi casi di coronavirus: più di sempre

Secondo i dati dell’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la giornata di ieri – domenica 7 giugno – è stata quella in cui, dall’inizio della pandemia da coronavirus, c’è stato il maggior numero di nuovi casi. I dati dell’OMS dicono che ieri i nuovi casi accertati nel mondo sono stati 136mila e che è stato il nono giorno su 10 in cui i nuovi casi sono stati più di 100mila. Tedros Adhanom Ghebreyesus, il capo dell’OMS, ha detto che circa il 75 per cento dei nuovi contagi sono stati individuati in dieci paesi, che si trovano per la maggior parte in America e nel Sudest asiatico. Al momento, secondo i dati dell’OMS, i casi totali mondiali sono stati quasi 7 milioni e le morti quasi 400mila, mentre secondo il conteggio della Johns Hopkins University, sempre molto aggiornato, i casi hanno superato i 7 milioni e le morti sono oltre 404mila.