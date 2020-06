A Bristol i manifestanti del movimento “Black Lives Matter” hanno abbattuto la statua di uno schiavista del 17° secolo

Il 7 giugno a Bristol, nel Regno Unito, durante la manifestazione del movimento “Black Lives Matter”, è stata abbattuta e gettata nel porto la statua di Edward Colston, un mercante di schiavi del diciassettesimo secolo. Il movimento “Black Lives Matter” è iniziato negli Stati Uniti per protestare contro il razzismo e la violenza della polizia dopo la morte dell’afroamericano George Floyd, ucciso da un poliziotto bianco a Minneapolis, lo scorso 25 maggio.

A statue of a 17th-century slave trader was toppled in the UK city of Bristol as protests against police brutality and racism continued for a second day pic.twitter.com/KcQa2ApdwQ

— Reuters (@Reuters) June 7, 2020