Paperina c’è da 80 anni

Ottant’anni fa, il 7 giugno 1940, comparve per la prima volta il personaggio di Paperina, che da allora è apparsa più volte sia su carta che in video diventando uno dei più famosi personaggi Disney. Paperina (in inglese Daisy Duck) fece il suo debutto come controparte femminile di Paperino in Paperino e l’appuntamento, un cortometraggio di otto minuti in cui l’incontro tra i due paperi viene ostacolato dall’invadente presenza di Qui, Quo e Qua. Non è un grande appuntamento (Paperino finisce per ingerire del mais poco prima che diventi pop corn) ma finisce con dei baci.

Visto che la storia dei personaggi Disney è spesso contorta – tra traduzioni varie, differenze tra un paese e l’altro e modifiche, una storia dopo l’altra di nomi, caratteri e aspetto – bisogna fare qualche precisazione. La prima è che, così come Paperino, anche Paperina è da considerarsi un’anatra antropomorfa. La seconda è che già nel 1937, nel cortometraggio Don Paperino, era comparsa una sorta di controparte femminile del noto papero: solo che si chiamava Donna Duck ed era molto diversa dalla Daisy Duck del 1940. È questione dibattuta, ma c’è un generale consenso attorno all’idea che Donna Duck sia un personaggio diverso da Daisy Duck, e quindi da Paperina (anche perché c’è almeno un fumetto in cui compaiono entrambe, tutte e due interessate a Paperino).

Tornando a Paperina, quella che esiste dal 1940, è probabile che all’inizio non fosse stata pensata per essere un personaggio ricorrente nelle vicende di Paperino e degli altri personaggi Disney, ma che col tempo si decise di rendere più costante la sua presenza nelle storie dei famosi paperi (e non solo, visto che Paperina è anche considerata una buona amica di Minnie).

È sempre difficile in questi casi, ma chi ha provato a ricostruire le vicende familiari di Paperina spiega che i suoi genitori sono Pa Duck e Ma Duck, e che ha una sorella ed è zia delle gemelle Ely, Emy ed Evy, chiaramente delle controparti create per Qui, Quo e Qua.

Paperina ha svolto diversi lavori (per esempio segretaria e addetta di redazione del Papersera) ed è considerata fidanzata di Paperino, sebbene le capiti per ripicca di uscire con Gastone, il cugino di lui. Come spiega il sito Guida al fumetto, Paperina – molto più precisa e sofisticata di Paperino – è «presidentessa del Club delle Ragazze», e in un costante gioco di rimandi con il personaggio di Paperino ha anche lei la sua identità segreta: dagli anni Settanta esiste infatti Paperinika.

Così come molti altri personaggi Disney, Paperina si vede inoltre nel film del 1988 Chi ha incastrato Roger Rabbit. In Italia sono piuttosto note anche le storie a fumetti del Diario di Paperina, di cui esistono anche le versioni ambientate in diverse epoche del passato.

In tempi più recenti Paperina è comparsa, in una sua versione più moderna, nella terza stagione della serie animata DuckTales.