Il lottatore irlandese Conor McGregor ha annunciato di nuovo il suo ritiro

Il lottatore irlandese Conor McGregor, l’atleta che ha reso popolari le arti marziali miste, un tempo considerate una pratica di nicchia, ha annunciato di nuovo il suo ritiro, per la terza volta negli ultimi quattro anni. McGregor, che è stato campione del mondo in due diverse categorie di peso della UFC, la miglior lega di arti marziali miste al mondo, ha dato la notizia su Twitter.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020