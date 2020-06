Weekly Beasts

Tra gli animali protagonisti della raccolta di questa settimana ci sono cammelli e pinguini, rappresentati in due foto ciascuno. I primi ci mostrano come possono essere buffi, se fotografati con un primo piano, e sgraziati, quando sono appena nati; i secondi invece si fanno ammirare dall’alto mentre sembrano in formazione, o da bambini dietro il vetro della vasca mentre nuotano con metà corpo fuori dall’acqua. Per continuare ci sono giraffe che sembrano ancora più alte del solito, un cucciolo di leone marino che dorme beato sulla madre, un ghepardo che si tuffa nel fiume Talek e una megattera vicino al vecchio porto di Montreal.