Dal 15 giugno la Svizzera riaprirà le frontiere a tutti i paesi dell’Unione Europea e al Regno Unito

Il governo svizzero ha annunciato che dal 15 giugno le frontiere del paese saranno riaperte a tutti gli stati dell’Unione Europea, al Regno Unito, e agli stati dell’Associazione europea di libero scambio (Islanda, Norvegia e Liechtenstein). In precedenza il governo aveva annunciato l’apertura completa delle frontiere solo per Germania, Austria e Francia, sempre a partire dal 15 giugno.

La decisione del governo è stata presa considerando il miglioramento della situazione epidemiologica del coronavirus in Europa, ed è in linea con le riaperture annunciate già da diversi altri paesi, anche per la pressione esercitata su questo tema dalla commissaria dell’Unione agli Affari interni, Ylva Johansson.