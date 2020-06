Il workshop estivo del Post, anche nel 2020

Il Post organizza a luglio 2020 una nuova edizione del workshop di giornalismo per giovani studenti a Peccioli, in provincia di Pisa: il workshop è completamente gratuito e vi saranno accolti venti partecipanti con meno di 30 anni scelti dalla redazione del Post tra coloro che avranno chiesto di iscriversi entro venerdì 12 giugno, scadenza ultima per mandare le domande.

Il workshop è coordinato e promosso dalla Fondazione Peccioliper: nel luglio 2019 ospitò 22 studenti dopo aver ricevuto centinaia di domande di partecipazione e si concluse con la realizzazione di uno speciale pubblicato sul Post. Quest’anno il workshop si terrà nella settimana dal 6 al 12 luglio, con i primi tre giorni di lezioni online a cui gli studenti parteciperanno da casa propria (o da dove ritengono) e poi a Peccioli a partire da giovedì 9. Gli studenti saranno ospitati per tre notti negli alloggi messi a disposizione dalla Fondazione, dopo aver raggiunto Peccioli autonomamente.

Le lezioni occuperanno otto ore di ogni giornata e saranno tenute dalla redazione del Post, a cominciare dal direttore e dal vicedirettore: riguarderanno diversi aspetti teorici e pratici dell’informazione contemporanea insieme alla realizzazione pratica di uno speciale giornalistico che sarà pubblicato sul Post. Le lezioni si terranno in spazi adeguati al rispetto del distanziamento fisico e osservando ogni cautela e regola di sicurezza sanitaria.

Chi volesse partecipare e abbia meno di 30 anni (e più di 18) può mandare per mail un curriculum e una dose sintetica ma esauriente di informazioni su di sé all’indirizzo off [at] ilpost.it entro il 12 giugno. Entro giovedì 18 giugno la redazione del Post completerà la scelta dei 20 partecipanti in modo da costruire un gruppo promettente e ben assortito, e ne darà comunicazione a tutti i richiedenti, scusandosi dell’inevitabile selezione.