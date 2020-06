Le previsioni meteo per domani, giovedì 4 giugno

Le previsioni meteo per giovedì dicono che sarà una pessima giornata soprattutto al Nord: già di mattina è prevista pioggia in tutte le regioni settentrionali, dall’Emilia-Romagna in su, mentre nel resto d’Italia sarà prevalentemente nuvoloso. Di pomeriggio il brutto tempo peggiorerà ancora e continuerà sempre al Nord fino a sera. Di notte pioverà anche in Umbria, nel basso Lazio, in Sicilia e continuerà a esserci brutto tempo in Lombardia e Triveneto.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.