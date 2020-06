Domenica 31 maggio in Spagna non sono state registrate morti da coronavirus

In Spagna le autorità che si occupano di misurare l’andamento dell’epidemia di COVID-19 non hanno registrato nessun morto per coronavirus nella giornata di domenica. Non succedeva da circa tre mesi. A dare la notizia è stato Fernando Simón, responsabile della gestione dell’emergenza. I nuovi casi registrati in tutta la Spagna sono invece 71. El Pais specifica comunque che il dato potrebbe essere inesatto, dato che le informazioni sulle morti potrebbero arrivare nei prossimi giorni.

