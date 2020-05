Weekly Beasts

Tra gli animali meglio fotografati in settimana ci sono, in ordine sparso, un muntjak (sapete cosa è un muntjak?) che mangia un pomodoro, una rana mangiata da un serpente e usignoli che reclamano cibo, per poi passare ad un po’ di copie di animali vicini-vicini: orsi polari, orsi bruni e leoni. E per finire un pellicano a Mykonos, chi nuota con un cigno a Londra e qualche foto dagli zoo di Roma e di Yokohama.