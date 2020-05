A Hong Kong, in una nuova giornata di proteste, la polizia ha arrestato 120 manifestanti e usato gas lacrimogeni

A Hong Kong, dove da diversi giorni sono ricominciate le proteste a favore della democrazia e contro il governo locale filo-cinese, ci sono stati nuovi scontri tra i manifestanti e la polizia, che ha arrestato 12o persone e usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua. Le proteste principali sono avvenute nei quartieri di Causeway Bay e Wan Chai e le immagini mostrano che praticamente ogni manifestante aveva il volto coperto da una mascherina.

Watch: Hong Kong police fired volleys of tear gas as thousands took to the streets to march against China’s proposed tough national security legislation for the city https://t.co/54XOWiDFq1 pic.twitter.com/coAtH8Msmi

— TIME (@TIME) May 24, 2020