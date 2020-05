È morta a 22 anni la wrestler giapponese Hana Kimura, famosa per un reality show su Netflix

La wrestler giapponese Hana Kimura, nota per aver partecipato al reality show di Netflix Terrace House, è morta a 22 anni. Al momento non sono note le cause della morte. Oltre per la partecipazione al reality show, Kimura era nota per la sua partecipazione agli show della lega di wrestling World Wonder Ring Stardom, attiva in Giappone. Come ha scritto BBC, poche ore prima che venisse diffusa la notizia della sua morte Kimura aveva scritto su Twitter parole preoccupanti, accompagnate da immagini – ora rimosse – di autolesionismo.

Wrestler Hana Kimura is dead at 22 https://t.co/IvWubf7zu7 pic.twitter.com/cpoaoEgiz1 — Jezebel (@Jezebel) May 23, 2020

***

Dove chiedere aiuto

Se sei in una situazione di emergenza, chiama il numero 112. Se tu o qualcuno che conosci ha dei pensieri suicidi, puoi chiamare il Telefono Amico allo 199 284 284 oppure via internet da qui, tutti i giorni dalle 10 alle 24.

Puoi anche chiamare i Samaritans al numero verde gratuito 800 86 00 22 da telefono fisso o al 06 77208977 da cellulare, tutti i giorni dalle 13 alle 22.