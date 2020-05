È morto Alberto Alesina, uno dei più famosi economisti ed editorialisti italiani. Aveva 63 anni. Il Corriere della Sera, con cui collaborava da anni, scrive che Alesina è morto a causa di un attacco cardiaco durante un’escursione in montagna.

Alesina era nato nel 1957 a Broni, vicino a Pavia, e aveva studiato all’università Bocconi di Milano e in seguito ad Harvard, negli Stati Uniti, l’università in cui era anche diventato professore. A partire dagli anni Novanta Alesina è stato anche ospite in diversi programmi televisivi italiani che si occupavano di politica e ha collaborato come editorialista per giornali come il Corriere della Sera e il Sole 24 Ore.

In più di un’occasione aveva collaborato a libri o articoli con l’economista Francesco Giavazzi, con cui scriveva spesso sul Corriere della Sera parlando frequentemente dei vantaggi del libero mercato e della riduzione delle tasse per aziende e cittadini.