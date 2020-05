Dall’8 giugno chi arriverà in Francia dal Regno Unito dovrà stare in isolamento per 14 giorni

Il governo francese ha detto che dall’8 giugno le persone provenienti dal Regno Unito che arriveranno in Francia dovranno stare in isolamento per 14 giorni, anche se non saranno punibili con una multa in caso di violazione della regola. La Francia ha deciso di adottare questa misura dopo che il governo britannico aveva annunciato che dalla stessa data tutti quelli che sarebbero rientrati nel territorio nazionale avrebbero dovuto fare due settimane di isolamento. La Francia ha detto che imporrà misure reciproche con tutti gli altri paesi che introdurranno l’obbligo di isolamento nel loro territorio.

Per il momento, il governo francese ha detto che, da lunedì, chiunque arrivi dalla Spagna in aereo dovrà mettersi in quarantena.