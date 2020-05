In Burundi durante le elezioni presidenziali è stato bloccato l’accesso ai social network

Il governo del Borundi ha bloccato l’accesso dei propri cittadini ai social network durante le elezioni presidenziali che sono in corso da questa mattina. La BBC ha verificato che non sono accessibili né Facebook, né Twitter né il servizio di messaggistica WhatsApp. Solo chi naviga utilizzando una rete privata (VPN) o chi usa piattaforme che nascondono l’indirizzo Ip (come Thor) riesce a collegarsi ai social network.

⚠️ Alert: Social media and messaging apps disrupted in #Burundi on election day; real-time network data show Twitter, Facebook, Instagram, Telegram and WhatsApp unavailable via leading network operators; incident ongoing ???? ???? https://t.co/lPlbogsFLZ pic.twitter.com/T9CGP2wPB8 — NetBlocks.org (@netblocks) May 20, 2020

L’osservatorio internet NetBlocks ha pubblicato una serie di rilevazioni che mostrano come una limitazione sia stata imposta anche agli accessi a Google e Youtube, che si riesco a raggiungere in modo intermittente su gran parte del territorio nazionale. Con un tweet Willy Nyamitwe, consigliere del presidente uscente Pierre Nkurunziza ha negato che l’accesso a internet sia stato bloccato nel paese.

???? Internet n’est pas coupé au #Burundi contrairement aux rumeurs en circulation ???????? https://t.co/XYcgthsx71 — Amb. Willy Nyamitwe (@willynyamitwe) May 20, 2020

La campagna elettorale che ha portato a queste elezioni è stata contraddistinta da episodi di violenza e le opposizioni hanno ammonito sul rischio che il voto non potesse essere libero. Per vigilare sulla regolarità delle elezioni sono stati chiamati come garanti 53 rappresentanti delle ambasciate straniere. Chiunque succederà a Nkurunziza, al potere da 15 anni e che ha deciso di non candidarsi per un nuovo mandato, dovrà consultare sulle questioni di sicurezza e di unità nazionale l’ex presidente, per cui è stata creata una carica ad hoc, quella di “Guida suprema del patriottismido”.