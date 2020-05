I titoli sulle prime pagine di oggi sono dedicati alle riaperture previste per le prossime settimane e annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante una conferenza stampa sabato sera. Si discutono i dettagli delle riaperture, ma anche i più ampi piani del governo per gestire il rischio di un aumento dei contagi, qualche titolo parla di “rischio calcolato”, altri di “ripartenza al buio” (Libero) e “Apertura al buio” (Il Manifesto). Sui giornali sportivi, dopo due mesi, tornano le partite: quelle giocate ieri in Germania grazie alla ripresa della Bundesliga, il principale campionato nazionale.