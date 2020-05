Weekly Beasts

Gli sguardi un po’ truci di una scimmia a Rio de Janeiro, in Brasile, e di due puma a Bogor, in Indonesia, si mischiano nella raccolta degli animali che valeva la pena fotografare in settimana alle espressioni buffe di una scimmia che mangia del riso soffiato, alla curiosità delle giraffe di un safari e alla beatitudine di una tartaruga. Poi un canguro che sembra in posa, e avete mai fatto caso a che bei colori ha l’avvoltoio reale? A Chiba, in Giappone, gli zoo sono ancora chiusi per le restrizioni per il coronavirus: per i bambini che vorrebbero fare un giro nel parco faunistico ci pensa un robot, che trasmetterà un tour virtuale online.