Facebook ha comprato Giphy

Facebook ha annunciato di aver acquistato Giphy, una delle più popolari piattaforme per creare, cercare e condividere GIF. In un comunicato pubblicato sul blog aziendale, Facebook ha detto che Giphy verrà integrato nel “team di Instagram”, app posseduta sempre da Facebook e che da tempo utilizzava Giphy come archivio per GIF da condividere nelle Storie.

Facebook specifica che gli utenti di Giphy potranno continuare a utilizzare la piattaforma anche fuori da Instagram, e che i siti che utilizzano le API di Giphy potranno continuare a farlo. Facebook non ha detto quanto è costata l’acquisizione di Giphy, ma secondo il sito Axios l’operazione si aggirerebbe intorno ai 400 milioni di dollari (poco meno di 400 milioni di euro).

