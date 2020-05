Dal prossimo anno i palloni della NBA non saranno più prodotti da Spalding dopo 38 anni

La NBA, la più importante lega di basket statunitense, ha annunciato che dalla stagione 2021-2022 i palloni con cui si giocheranno le partite saranno prodotti dall’azienda Wilson e non più da Spalding, che li aveva prodotti ininterrottamente dal 1983. Wilson a sua volta aveva già realizzato i palloni della NBA tra il 1946 e il 1983.

Nel corso degli anni i palloni realizzati da Spalding non sono mai cambiati – tranne che per un breve periodo nel 2006 – e sono diventati un simbolo del periodo in cui il basket statunitense ha assunto fama in tutto il mondo, grazie ad atleti come Michael Jordan, Larry Bird e Magic Johnson, che giocarono tra gli anni Ottanta e Novanta.

I nuovi palloni prodotti da Wilson, ha specificato la NBA, saranno realizzati con la stessa pelle utilizzata da quelli attuali e, logo a parte, saranno pressoché identici a quelli realizzati da Spalding. L’introduzione dei nuovi palloni coinciderà con il 75esimo anniversario della prima stagione della Basketball Association of America, la lega che sarebbe poi diventata la NBA.