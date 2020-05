La Ferrari ha ingaggiato Carlos Sainz Jr. come sostituto di Sebastian Vettel

Il pilota spagnolo Carlos Sainz Jr. sostituirà Sebastian Vettel come pilota della Ferrari in Formula 1 a partire dalla prossima stagione. L’ingaggio biennale di Sainz è stato ufficializzato giovedì dalla Ferrari: secondo indiscrezioni lo spagnolo sarebbe stato preferito a Daniel Ricciardo, pilota australiano più esperto che nel frattempo è stato ingaggiato dalla McLaren, perché ritenuto più adatto al ruolo di seconda guida accanto a Charles Leclerc. Sainz ha 25 anni, vanta un solo podio e nessuna vittoria in più di cento gare disputate in Formula 1 con Toro Rosso, Renault e McLaren. È figlio del famoso pilota di rally Carlos Sainz, due volte campione del mondo e vincitore di tre edizioni della Dakar, l’ultima delle quali ottenuta quest’anno in Arabia Saudita.

