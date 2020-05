Il primo weekend dopo l’allentamento delle restrizioni, fotografato

Quello del 9 e 10 maggio è stato il primo weekend dopo l’allentamento delle restrizioni per contenere il coronavirus, in Italia. Dallo scorso lunedì è infatti possibile uscire per fare una passeggiata e attività motoria all’aperto, sempre rispettando il distanziamento fisico e indossando la mascherina, oltre che per andare a trovare i propri congiunti.

Grazie al bel tempo – e probabilmente anche alla Festa della mamma – molte persone sono uscite a fare un giro nei parchi cittadini, come il parco Ruffini a Torino e parco Sempione a Milano, per un giro in bici o una passeggiata sul lungomare, come a Ostia, anche se l’accesso alle spiagge è ancora vietato.

– Leggi anche: Cosa dice il governo sulle passeggiate