Una squadra di calcio della Serie B tedesca andrà in isolamento dopo che due giocatori sono risultati positivi al coronavirus

Una squadra di calcio della Serie B tedesca, la Dinamo Dresda, andrà in isolamento dopo che due giocatori sono risultati positivi al coronavirus. Lo ha comunicato la squadra stessa sul proprio sito, specificando che la decisione è stata presa dalle autorità sanitarie locali. L’isolamento dovrà durare 14 giorni e riguarderà tutti i giocatori e lo staff tecnico.

La Dinamo Dresda avrebbe dovuto giocare la prima partita dopo la pausa di due mesi fra una settimana esatta contro l’Hanover 96. Non è ancora chiaro come deciderà la lega di squadre che gestisce la Bundesliga, l’equivalente della Serie A per il calcio tedesco, e la sua seconda serie. Appena tre giorni fa, dopo avere ottenuto un permesso speciale dal governo, aveva annunciato che i entrambi i campionati sarebbero ripresi il 16 maggio.