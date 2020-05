La Bundesliga, la Serie A del calcio tedesco, ricomincerà il 16 maggio

Le squadre di calcio che partecipano alla Bundesliga e alla Bundesliga 2, rispettivamente la Serie A e B del calcio tedesco, hanno deciso oggi pomeriggio che i due campionati ricominceranno il 16 maggio dopo la sospensione di circa due mesi dovuta al coronavirus. Nei giorni scorsi avevano ricevuto l’autorizzazione del governo tedesco a riprendere a giocare a partire dalla seconda metà di maggio. Nei piani delle squadre, entrambi i campionati dovrebbero giocare le ultime partite della stagione fra il 27 e il 28 giugno.

Secondo le indiscrezioni raccolte nei giorni scorsi dai giornali tedeschi, la stagione dovrà riprendere con partite disputate senza pubblico e in presenza di non oltre trecento persone accreditate in ciascuno stadio. Ogni giocatore dovrà inoltre sottoporsi a test settimanali.

La Serie A italiana si trova in una specie di limbo: diverse squadre stanno facendo pressione al governo per concludere la stagione, ma il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha detto più volte che è ancora troppo presto per prendere una decisione (l’Italia è stata colpita molto più duramente della Germania dal coronavirus). In Francia, Belgio e Paesi Bassi la stagione 2019/20 del principale campionato professionistico è stata dichiarata conclusa in anticipo.