Weekly Beasts

Come ci è finito un gufo in un camino? La famiglia proprietaria della casa con il camino in questione sentiva degli strani rumori da giorni, ma si è accorta del gufo solo quando l’ha visto dietro il parafuoco. Poi è stato recuperato da un ente per animali, che se ne prenderà cura fino a quando sarà pronto a tornare in libertà. Tra gli animali che valeva la pena fotografare in settimana ci sono anche due golden retriever che aiutano i loro proprietari, titolari di un birrificio, nelle consegne a domicilio, e poi un elefante fotografato da lontano e un pellicano da vicino, oltre ad un kookaburra, per chi sa cos’è.