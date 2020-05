79 migranti sono sbarcati a Porto Empedocle dopo 5 giorni in mare

La scorsa notte 79 migranti sono stati fatti sbarcare a Porto Empedocle, nella provincia siciliana di Agrigento. Il gruppo era stato soccorso in mare lo scorso 3 maggio nella zona SAR di Malta dalla nave mercantile Marina, che da cinque giorni era in attesa dell’autorizzazione da parte del governo italiano a sbarcare in un porto sicuro. A tutte le persone sbarcate ― la maggior parte delle quali originarie del Bangladesh ― è stata provata la febbre e sono stati dati vestiti, cibo e acqua. Dopo le procedure di riconoscimento il gruppo è stato messo su un pullman in direzione di Siracusa.

Il 3 maggio l’Alarm Phone, un call center per le emergenze in mare, aveva segnalato la presenza di diverse barche nel Mediteranneo partite da Libia e Tunisia. Da Malta era arrivata la richiesta alle barche nei paraggi di intervenire in loro soccorso. Una parte delle persone soccorse erano state portate in Italia dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza, mentre Marina era rimasta in attesa di autorizzazione a sbarcare. Sulla nave c’erano 13 persone dell’equipaggio, 77 uomini e 2 donne migranti, e le scorte di cibo e acqua stavano cominciando a scarseggiare.