È morto Luca Nicolini, tra i fondatori del Festivaletteratura di Mantova

È morto, a 66 anni, Luca Nicolini, tra i fondatori del Festivaletteratura di Mantova, uno dei più noti e frequentati festival di libri italiani. Nicolini, di professione libraio, fondò il festival nel 1997 insieme alla moglie Carla Bernini e ad altri sei privati cittadini che formarono un comitato che organizza il festival da allora. Gli altri membri del comitato sono Laura Baccaglioni, Annarosa Buttarelli, Francesco Caprini, Marzia Corraini, Paolo Polettini e Gianni Tonelli.

Il festival nacque ispirandosi a una rassegna simile organizzata a Hay-on-Wye, una piccola città del Galles, e fu il primo grande festival dedicato ai libri organizzato in Italia. La prossima edizione è in programma dal 9 al 13 settembre, anche se al momento non è certo se si terrà, a causa della pandemia da coronavirus.