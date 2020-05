È morto il fotografo Bob Krieger, aveva 84 anni

È morto a Santo Domingo all’età di 84 anni il fotografo Bob Krieger, noto soprattutto per aver realizzato i ritratti di numerosi personaggi internazionali dello spettacolo, della politica, dell’industria, dello sport e della moda, tra cui Bill Gates, Gianni Agnelli, Indro Montanelli e Giorgio Armani. Di Agnelli fu il ritrattista ufficiale negli ultimi dieci anni della sua vita.

Krieger era nato a Alessandria d’Egitto nel 1936 ma era italiano, anche se cresciuto in una famiglia cosmopolita: il padre era un nobile prussiano mentre la madre era siciliana e la sua istitutrice fu Iolanda Margherita di Savoia, figlia di Vittorio Emanuele III. Non si conoscono ancora le cause della sua morte. Krieger negli ultimi due mesi era rimasto confinato in un appartamento di Santo Domingo, dove era andato in vacanza, a causa delle misure di isolamento sociale per l’emergenza da coronavirus.