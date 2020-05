Il Salone del Libro di Torino organizzerà una serie di conferenze online dal 14 al 17 maggio

l Salone del Libro di Torino, la più importante fiera editoriale italiana, organizzerà una serie di conferenze online dal 14 al 17 maggio, al posto dell’evento che avrebbe dovuto svolgersi negli stessi giorni al Lingotto di Torino e che è stato rinviato a data da destinarsi per via del coronavirus.

La serie di conferenze – incontri in streaming con diversi autori, studiosi, musicisti e attori – è stata chiamata “Salone del Libro EXTRA” e si potrà seguire sui canali social del Salone. Il programma, ancora provvisorio, si può consultare sul sito del Salone.

Per quanto riguarda il Salone vero e proprio, al momento non c’è una data, anche se gli organizzatori sperano possa svolgersi in autunno, nel caso in cui le condizioni lo permetteranno.