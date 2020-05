Negli Emirati Arabi Uniti c’è stato un grosso incendio in un grattacielo di 48 piani

Martedì 5 maggio un grattacielo di 48 piani ha preso fuoco attorno alle 21 locali (le 19 in Italia) a Sharjah, città degli Emirati Arabi Uniti a nord di Dubai, con cui confina. L’incendio ha riguardato la Torre Abbco, un edificio residenziale che con i suoi 190 metri è uno dei grattacieli più alti dell’Emirato. Nell’incendio sono state ferite lievemente almeno 7 persone, secondo le autorità locali.

Minor injuries reported after high-rise tower catches fire in the United Arab Emirates. https://t.co/GVan2ExmH2 pic.twitter.com/2KtJHHKwi7 — ABC News (@ABC) May 6, 2020

Non si conoscono ancora i motivi che hanno causato lo scoppio dell’incendio. Decine di vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere il rogo e sono state utilizzate una dozzina di autopompe, ma anche droni. Secondo il giornale Khaleej Times di Dubai più di 250 famiglie sono state evacuate dall’edificio di 49 piani, costruito nel 2006, che ha 36 piani residenziali e 20 livelli di parcheggio auto. Almeno cinque edifici nelle vicinanze del grattacielo sono stati evacuati mentre i vigili del fuoco lavoravano per spegnere l’incendio.