Il campionato di calcio tedesco potrà riprendere entro fine mese

Il governo tedesco ha autorizzato la ripresa della Bundesliga, la prima divisione del campionato di calcio tedesco, entro la fine del mese. Le date delle prime partite verranno comunicate nei prossimi giorni dalla lega, che domani si riunirà con le squadre per pianificare la ripartenza. Secondo le indiscrezioni raccolte dai giornali nazionali, la stagione potrà riprendere a partire da venerdì 15 maggio con partite disputate senza pubblico e in presenza di non oltre trecento persone accreditate in ciascuno stadio. Ogni giocatore dovrà inoltre sottoporsi a due test settimanali.

In giornata anche il campionato di calcio turco ha comunicato la ripresa della stagione il prossimo 12 giugno, a un mese e mezzo di distanza dalla sospensione. In Francia, Belgio e Paesi Bassi, invece, la stagione 2019/20 è stata dichiarata conclusa in anticipo.