Taika Waititi dirigerà un nuovo film di Star Wars

Il regista neozelandese Taika Waititi dirigerà un nuovo film della saga di Star Wars. Waititi, che di recente ha vinto il premio Oscar per la migliore sceneggiatura con il film Jojo Rabbit, aveva già girato l’episodio finale della serie tv The Mandalorian, ambientata nell’universo di Star Wars e andata in onda in esclusiva su Disney+. Il nuovo film sarà scritto da Waititi insieme a Krysty Wilson-Cairns, sceneggiatrice tra le altre cose di 1917.

È stato inoltre annunciato che Leslye Headland (creatrice della serie di Netflix Russian Doll) realizzerà una nuova serie ambientata nell’universo di Star Wars per Disney+. Questa nuova serie si aggiungerà alla seconda stagione di The Mandalorian, al momento in post produzione, e ad altri due progetti annunciati nei mesi scorsi: uno basato su Cassian Andor, personaggio del film Rogue One interpretato da Diego Luna, e uno sul personaggio di Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor.