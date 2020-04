In Corea del Sud sono morte almeno 38 persone per un incendio in un magazzino in costruzione

In Corea del Sud sono morte almeno 38 persone a causa di un incendio in un magazzino in costruzione. Altre dieci persone risultano ferite, otto delle quali in gravi condizioni. Il magazzino si trova nella città di Icheon e l’incendio, che è durato tre ore, sembra essere partito dal piano sotterraneo a causa del materiale infiammabile usato per i lavori di isolamento degli ambienti. Secondo i vigili del fuoco al momento dell’incendio c’erano 78 operai al lavoro nel cantiere.

– Leggi anche: Cosa dice il governo della Corea del Sud sulla presunta morte di Kim Jong-un