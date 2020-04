Hillary Clinton ha dato il suo endorsement a Joe Biden per le presidenziali americane

Hillary Clinton, ex segretaria di Stato americana e candidata per i Democratici alle ultime elezioni presidenziali, ha dato il suo endorsement a Joe Biden, candidato Democratico alle elezioni di novembre 2020, quando negli Stati Uniti si eleggerà il nuovo presidente. Poco prima dell’annuncio, Clinton aveva pubblicato una foto di lei abbracciata a Biden, con anche l’ex presidente Barack Obama.

A little hint about who the surprise guest will be for @JoeBiden's 3pm ET town hall today:

(She's excited.) pic.twitter.com/iGHo6a6G1s

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 28, 2020