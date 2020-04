Weekly Beasts

La maggior parte degli zoo del mondo è chiusa al pubblico per l’epidemia da coronavirus, ma i loro addetti li frequentano comunque per badare agli animali. Per questo continuano ad arrivare immagini di lemuri, giraffe, ippopotami e orsi. È invece aperto al pubblico uno zoo-safari in Germania, dove i visitatori possono girare in auto e fotografare gli animali dal finestrino. Poi valeva la pena fotografare tre gatti che fissano un piccione, un condor delle Ande che cova il suo uovo, riflessi di fenicotteri e sei dugonghi che nuotano nelle acque del parco Nazionale Hat Chao Mai, in Thailandia.