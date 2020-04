Il campionato di calcio olandese non riprenderà, il titolo nazionale non verrà assegnato

Due giorni dopo il prolungamento del divieto delle manifestazioni sportive comunicato dal governo olandese, la federazione calcistica dei Paesi Bassi ha dichiarato conclusa la stagione per tutti i campionati nazionali compresa l’Eredivisie (la prima divisione). Il titolo non verrà assegnato così come non ci saranno promozioni e retrocessioni. Le qualificazioni alle coppe europee verranno stabilite in base alla classifica dell’ultima giornata disputata regolarmente: Ajax e AZ Alkmaar in Champions League, Feyenoord, PSV Eindhoven e Willem II in Europa League. Il campionato olandese è il secondo maggiore torneo europeo a dichiarare conclusa la stagione sportiva a causa dell’epidemia: il primo era stato il campionato belga, concluso il primo di aprile.

