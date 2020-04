La polizia spagnola ha arrestato Abdel Majed Abdel Bary, uno dei miliziani dell’ISIS più ricercati in Europa

La polizia spagnola ha arrestato ad Almeria, nel sud della Spagna, Abdel Majed Abdel Bary, uno dei miliziani dell’ISIS più ricercati in Europa. Bary è un ex rapper originario di Londra a cui alcuni anni fa era stata tolta la cittadinanza britannica a causa della sua appartenenza al gruppo terroristico (ha ancora la cittadinanza egiziana). Secondo una fonte citata dal Guardian, Bary sarebbe stato arrestato poco dopo essere entrato in Spagna dall’Algeria: la notizia comunque non è stata confermata.

Bary è figlio di Adel Abdel Bary, estremista che fu condannato perchè coinvolto negli attentati contro le ambasciate statunitensi in Kenya e Tanzania del 1998, nel quale furono uccise 213 persone.