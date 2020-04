È disponibile “IO”, l’app per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione

Da lunedì è disponibile “IO“, l’app per accedere a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione sviluppata dal Team per la Trasformazione Digitale del governo. L’app, disponibile ancora in fase beta sia per dispositivi Apple che Android, viene presentata come «un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente dal tuo smartphone».

Con l’app “IO” sarà possibile ricevere avvisi e comunicazioni da qualunque ente pubblico, rimanere aggiornati sulle scadenze e effettuare direttamente il pagamento di servizi e tributi. Si potrà, per esempio, essere avvisati della scadenza della propria Carta d’Identità, o della necessità di effettuare il pagamento per la mensa scolastica o per la TARI; si potranno iscrivere i figli a scuola, pagare una multa o il bollo. All’app si accede attraverso le proprie credenziali SPID o, in alternativa, con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).