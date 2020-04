È morto a 88 anni Sirio Maccioni, fondatore del famoso ristorante Le Cirque di New York

Sirio Maccioni, fondatore del famoso ristorante Le Cirque di New York, è morto nella notte tra sabato e domenica a Montecatini, in Toscana. Aveva 88 anni.

Dopo aver studiato alla scuola alberghiera a Montecatini, dove era nato, Maccioni aveva lavorato nella ristorazione e Parigi e a New York, dove nel 1974, con lo chef francese Jean Vergnes, fondò Le Cirque. Il ristorante diventò in poco tempo uno dei più famosi della città, popolare tra personaggi del mondo dello spettacolo e degli affari, e rinomato per la sua raffinata cucina francese. Maccioni aprì poi altri ristoranti negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Le Cirque aveva chiuso definitivamente nel 2000, dopo diversi anni di problemi e molti traslochi: era rimasto di proprietà della famiglia Maccioni.