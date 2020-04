I video del grande concerto di beneficenza a distanza

Nella notte tra sabato e domenica si è tenuto One World: Together At Home, un grande concerto a distanza organizzato per sostenere le iniziative di contrasto alla pandemia di COVID-19. Il concerto – che ha raccolto soldi per un fondo creato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – ha coinvolto oltre 100 musicisti di fama internazionale, ed è stato trasmesso su numerosi canali televisivi del mondo, tra cui Rai 1. I video del concerto si possono anche rivedere su YouTube.

One World: Together At Home è organizzato dall’associazione contro la povertà Global Citizens e paragonato da alcuni al Live Aid del 1985, uno dei concerti di beneficenza più famosi di tutti i tempi. Hanno partecipato tra gli altri Lady Gaga, i Rolling Stones, Billie Eilish, Elton John, Taylor Swift, Paul McCartney, Stevie Wonder, Jennifer Lopez, Eddie Vedder, Céline Dion, e anche gli italiani Zucchero e Andrea Bocelli. I momenti musicali sono stati alternati a interventi di altro tipo, racconti di storie vere di infermieri e medici impegnati nell’emergenza sanitaria, e segmenti con famosi attori e comici statunitensi come Stephen Colbert, Jimmy Kimmel e Jimmy Fallon.

Lady Gaga, che ha curato la scaletta, ha parlato del concerto come di una «lettera d’amore al mondo». Tra le altre cose, ha cantato una sua versione di “Smile” di Charlie Chaplin.

I Rolling Stones hanno suonato – insieme, ognuno dalla propria casa – “You Can’t Always Get What You Want”. Charlie Watts non aveva la batteria, ma si è arrangiato.

Paul McCartney ha cantato “Lady Madonna”, mentre venivano mostrato immagini di operatori e operatrici sanitarie.

Elton John ha cantato la sua celebre “I’m Still Standing”.

Billie Eilish ha cantato una cover di “Sunny” di Bobby Hebb.

John Legend e Sam Smith hanno cantato “Stand By Me”:

Questa è l’esibizione di Stevie Wonder:

Questa quella di Billie Joe Armstrong, che ha cantato “Wake Me Up When September End”, dei Green Day.

E questa quella, al pianoforte, di Taylor Swift.

Il concerto si è chiuso con una versione di “The Prayer” cantata da Celine Dion, Lady Gaga, John Legend e Andrea Bocelli (c’è anche un pezzo in italiano) e suonata dal pianista cinese Lang Lang.

In totale, One World: Together At Home è durato più di otto ore, raccogliendo – per ora – donazioni per oltre 120 milioni di dollari.

Oltre che su YouTube, le repliche del concerto si potranno guardare alle 21 su MTV (su Sky al canale 130 e in streaming su NOW TV), alle 22 su VH1 (al canale 67 del digitale terrestre, al 22 di Tivùsat e al 715 di Sky) e alle 23 su Comedy Central (su Sky al canale 128 e in streaming su NOW TV).