Almeno 6 persone sono morte a causa di tornado in Louisiana, Texas e Mississippi

Domenica ci sono stati diversi tornado nel Sud degli Stati Uniti: i tornado hanno colpito in particolare Louisiana, Texas e Mississippi, causando grossi danni agli edifici e provocando la morte di almeno 6 persone. Nella città di Monroe, in Louisiana, che conta circa 50mila abitanti, ci sono state tra le 200 e le 300 case distrutte.

Be prepared for the risk of severe thunderstorms, tornadoes, heavy rainfall, and strong winds over a large portion of the southern and eastern U.S. into Monday. pic.twitter.com/TajiDaCtKk — National Weather Service (@NWS) April 13, 2020

Il National Weather Service, il servizio meteorologico statunitense, ha avvertito che altri fenomeni di questo tipo potrebbero continuare anche nella giornata di lunedì, avanzando ad Est verso Alabama e Georgia. In Mississippi e negli altri stati colpiti dai tornado sono stati allestiti rifugi per ripararsi dalle raffiche di vento: la preoccupazione delle autorità è stata di far rispettare all’interno le misure di distanziamento sociale imposte per prevenire la diffusione della pandemia da coronavirus.