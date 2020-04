eBay ha nominato Jamie Iannone come suo nuovo amministratore delegato

La società di e-commerce eBay ha annunciato di aver nominato come suo nuovo amministratore delegato Jamie Iannone, in passato direttore operativo della sezione e-commerce di Walmart, la più grande catena di supermercati degli Stati Uniti. Iannone prenderà il posto di Scott Schenkel, che aveva ricoperto questa posizione ad interim dallo scorso settembre, in seguito alle dimissioni di Devin Wenig. Iannone aveva già lavorato a eBay in passato, ricoprendo diverse posizioni dirigenziali tra il 2001 e il 2009.