Devin Wenig si è dimesso da CEO di eBay

Devin Wenig, amministratore delegato di eBay, ha annunciato le sue dimissioni. Wenig era arrivato ad eBay nel 2011 e ne era diventato amministratore delegato nel 2014. Su Twitter ha motivato la sua decisione dicendo che le dimissioni sono dovute a contrasti con alcuni nuovi membri della dirigenza della società: «Nelle scorse settimane è diventato chiaro che non ero più sulla stessa lunghezza d’onda della mia nuova dirigenza. Quando questo succede è meglio per tutti voltare pagina». Al suo posto eBay ha nominato come amministratore delegato ad interim Scott Schenkel, attualmente senior vice president e CFO (Chief Financial Officer).

In the past few weeks it became clear that I was not on the same page as my new Board. Whenever that happens, its best for everyone to turn that page over. It has been an incredible privilege to lead one of the worlds great businesses for the past 8 years.

— Devin Wenig (@devinwenig) September 25, 2019