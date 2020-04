Weekly Beasts

Dopo dieci anni di tentativi, Ying Ying e Le Le, due panda dell’Ocean Park di Hong Kong, si sono accoppiati naturalmente. L’accoppiamento è avvenuto mentre lo zoo è chiuso al pubblico per l’epidemia da coronavirus. È ancora presto per saperlo, ma la possibilità di una gravidanza attraverso l’accoppiamento naturale è maggiore rispetto all’inseminazione artificiale. Questa è una delle storie che si trovano tra gli animali che valeva la pena fotografare in settimana, ma se siete tra quelli che hanno appena finito il documentario di Netflix Tiger King potrebbe farvi piacere vedere una delle tigri di Joe Exotic in un nuovo parco. Animali meno famosi ma altrettanto, se non più, fotogenici: lucertole in posizione, cigni raccolti su sé stessi e il meno noto pettazzurro.