È morta a 95 anni l’attivista lesbica e femminista Phyllis Lyon

È morta l’attivista lesbica e femminista Phyllis Lyon che, nel 1955, aveva fondato la prima associazione lesbica degli Stati Uniti, Daughters of Bilitis. Aveva 95 anni. Era nata il 10 novembre 1924 in Oklahoma e fino agli Settanta aveva curato The Ladder, importante rivista lesbica, continuando poi a lavorare politicamente a favore dei diritti delle donne e delle lesbiche.

Nel 2008, lei e la compagna (con cui ha vissuto per cinquant’anni) erano state tra le prime a sposarsi in California, dopo una decisione della Corte Suprema dello stato favorevole al matrimonio tra persone dello stesso sesso. Phyllis Lyon è stata ricordata, tra gli altri, dal governatore della California Gavin Newsom.

Phyllis and Del were the manifestation of love and devotion. Yet for over 50 years they were denied the right to say 2 extraordinary words: I do.

Phyllis—it was the honor of a lifetime to marry you & Del. Your courage changed the course of history.

Rest in Peace my dear friend. pic.twitter.com/emQYfKWQnk

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) April 9, 2020