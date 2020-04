Nell’ultima riunione dell’Eurogruppo non è stato trovato un accordo sulle soluzioni europee per la crisi provocata dal coronavirus

Nonostante una riunione durata tutta la notte, l’Eurogruppo, che riunisce i ministri dell’Economia dell’eurozona, non ha trovato alcun accordo sulle misure da adottare per affrontare la crisi economica provocata dalla pandemia di coronavirus. Mercoledì mattina il presidente dell’Eurogruppo, Mário Centeno, ha scritto su Twitter che «siamo vicini a un accordo, ma non ci siamo ancora», aggiungendo di avere sospeso i lavori fino a domani.

After 16h of discussions we came close to a deal but we are not there yet.

I suspended the #Eurogroup & continue tomorrow, thu.

My goal remains: A strong EU safety net against fallout of #covid19 (to shield workers, firms &countries)& commit/ to a sizeable recovery plan pic.twitter.com/kGHoURgdrv

— Mário Centeno (@mariofcenteno) April 8, 2020