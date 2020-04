Nello stato di New York sono stati registrati 731 morti per coronavirus in un solo giorno: è il numero più alto dall’inizio dell’epidemia

Nello stato di New York sono stati registrati 731 morti in un solo giorno: è il numero più alto da quando è iniziata l’epidemia da coronavirus. In totale i morti nello stato sono 5.489. Al momento lo stato di New York è il più colpito dal coronavirus.

Il dato di oggi è arrivato dopo due giorni in cui il ritmo di crescita dei morti sembrava essere rallentato. Il governatore dello stato Andrew Cuomo ha commentato la cifra dicendo che il numero dei decessi giornalieri è un indicatore che non fotografa la situazione attuale e ha sottolineato il fatto che il numero dei ricoveri è diminuito. Cuomo ha anche aggiunto che a suo parere le misure di distanziamento sociale stanno funzionando e che bisognerà continuare a rispettarle.

– Leggi anche: Negli Stati Uniti i neri muoiono più dei bianchi