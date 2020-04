La procuratrice generale di New York sta indagando sull’app per video conferenze Zoom

La procuratrice generale di New York, Letitia James, ha chiesto alla società che gestisce l’app Zoom di vigilare sui possibili accessi indesiderati alle webcam degli utenti. Zoom è un’app per le video conferenze diventata molto popolare durante la pandemia da coronavirus, sulla quale di recente sono avvenute diverse violazioni dei meeting durante i quali sono comparsi messaggi razzisti, pornografici o violenti. Il fenomeno è stato chiamato “ZoomBombing”.

La procuratrice James ha inviato all’azienda una lettera, resa nota dal New York Times, in cui il servizio è definito “una preziosa ed essenziale piattaforma di comunicazione”, ma si mette in guardia l’azienda sulla necessità, data la larga diffusione dell’utilizzo durante la quarantena, di adottare strumenti che tutelino i dati personali e la privacy degli utenti.

Tra le ultime vittime importanti dello “ZoomBombing”, c’è stata l’università del Texas: durante una video conferenza organizzata dallo Heman Sweatt Center for Black Males, un’organizzazione universitaria che si occupa di tutelare gli studenti afroamericani maschi, sono comparsi insulti razzisti. Il rettore dell’ateneo, Greg Fenves, ha annunciato su Twitter l’apertura di un’indagine.

We are investigating the racist Zoom bombing of a meeting of UT students, staff & faculty. It was reprehensible. If the perpetrators are members of the UT community, they will be disciplined. We will also increase online security for all UT staff to prevent similar incidents.

