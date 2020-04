Il ministro della Sanità Roberto Speranza ha annunciato che le restrizioni per il coronavirus saranno prolungate fino al 13 aprile

Durante un discorso alla Camera, il ministro della Sanità Roberto Speranza ha annunciato che le restrizioni decise nelle scorse settimane dal governo per fermare la diffusione del coronavirus saranno prolungate fino al 13 aprile. Speranza lo aveva già anticipato ieri due giorni fa ai giornali. Le restrizioni sono contenute in varie misure approvate dal governo, l’ultima delle quali è il decreto legge del 25 marzo. Il potere di estendere le restrizioni viene garantito al governo dallo “stato di emergenza”, lo strumento legislativo attivato dallo stesso governo il 31 gennaio per via del coronavirus.