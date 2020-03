È morto a 86 anni il compositore polacco Krzysztof Penderecki

Krzysztof Penderecki, compositore polacco d’avanguardia autore di diverse celebri colonne sonore cinematografiche, è morto domenica a 86 anni. Era conosciuto per film come Shining, nel quale fu usata la sua composizione De Natura Sonoris nr. 2, per l’Esorcista e per Shutter Island. Un’altra sua famosa opera, Trenodia per le vittime di Hiroshima, fu usata negli anni in vati film e serie tv, come I figli degli uomini di Alfonso Cuaron e Twin Peaks di David Lynch.

Oltre alle colonne sonore, Penderecki era conosciuto per le sue composizioni per orchestra e coro, e aveva lavorato tra gli altri con il chitarrista dei Radiohead Johnny Greenwood.